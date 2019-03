[번역기도 모르는 진짜 영어] headwinds

“한국 경제성장이 역풍을 맞고 있다”는 국제통화기금(IMF)의 진단이 파장을 불러일으키고 있다.지난 12일 발표된 IMF-한국 연례협의 결과 발표문의 영어 원문은 ‘Korea is facing short- and medium-term headwinds to growth, which requires policy action’이다. IMF가 첨부한 한글 번역본은 이를 ‘한국 경제성장이 중단기적으로 역풍을 맞고 있어 정책조치가 필요하다’고 표현했다. headwinds를 ‘역풍’으로 번역한 것이다.헤드윈드(headwind)는 반대쪽에서 불어오는 바람, 즉 맞바람이다. 비유적 표현으로 앞으로 나가기 어렵게 만드는 장애물이나 도전적인 상황 등을 가리키는 말로 쓰인다. obstacle이나 challenge의 의미를 가진 상당히 포괄적인 단어다.이 경우엔 대체로 복수형 headwinds를 쓴다. 왜냐하면 하나의 장애물이나 어려움을 콕 찍어서 말하기보다 다양하고 복합적인 어려움을 두루뭉술하게 표현해야 할 때 많이 쓰이기 때문이다. 실제로 IMF는 headwinds의 내용으로 세계교역 감소, 고용 부진, 인구 변화, 저성장, 가계부채 등 10가지 이상을 나열했다.하지만 headwinds는 한국어에서 일반적으로 쓰이는 ‘역풍’이라는 단어와는 강도와 뉘앙스에서 약간 차이가 있다. 한국에서는 역풍을 대체로 어떤 조치나 사건 때문에 일어나는 부정적인 결과나 반발 여론을 가리키는 표현으로 많이 쓴다. 이 경우엔 headwinds가 아니라 백래시(backlash)로 표현한다.IMF 연례협의 결과를 설명하는 간담회에서 “역풍이라는 강한 표현을 쓴 이유가 뭐냐”고 묻자 IMF 페이지오글루 단장은 “한국 경제는 견조한 펀더멘털을 갖고 있으며 긍정적이라고 생각한다. 하지만 먹구름은 당연히 있다. 일부 요인들은 외부에서 찾을 수 있다”고 답했다. 한글로 ‘역풍’이라고 번역한 단어를 먹구름(dark clouds)의 뜻이라고 설명한 것이다.코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co.kr