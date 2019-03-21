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[인사] 조인디(Join:D) 外

[중앙일보] 입력 2019.03.21 00:05
◆조인디(Join:D)<보임>▶Join:D 대표이사 최순중
 
◆기획재정부<국장급>▶재정성과심의관 한경호
 
◆국가보훈처<고위공무원>▶보상정책국장 장정교<국장급 전보>▶국제협력관 김주용▶광주지방보훈청장 하유성
 
◆고려대 세종캠퍼스<보직>▶글로벌비즈니스대학장·경영정보대학원장 박종찬▶공공정책대학장 김상봉▶문화스포츠대학장·문화스포츠대학원장 김창국
 
◆목원대▶비서실장 이재만▶취업진로센터 과장 김천규▶학사지원과장 김남숙▶취업지원과장 박형주▶교양교육원 교양지원과장·인문대학 교학과장 문정종▶산학협력단 사무국장 송영남▶미술·디자인대학·음악대학 교학과장 황현진▶대학원·산업정보언론대학원 교학과장 김선명▶공과대학·테크노과학대학 교학과장 박춘식▶신학대학원·신학대학·사회과학대학 교학과장 함윤직▶사회봉사지원센터·대학교육개발원 과장 송후섭▶장학지원과장 전은숙▶평가·감사팀장·열린교육팀장 김진환▶총무과장 이상영▶생활관 과장 심진섭
 
◆위키트리▶소셜뉴스 위키트리 편집국 부국장 서기찬
 
◆제민일보▶논설위원실장 고두성▶상무이사 양창영▶편집상무 박훈석▶기획조정실전무 현민철
 
◆월요신문▶마케팅광고국 부장 김동현
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.