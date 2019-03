[소년중앙] 오늘 화성 날씨가 궁금하다면? ‘인사이트’에게 물어봐

“배터리가 떨어졌다, 점점 어두워진다(My battery is low, and it’s getting dark).”

2004년부터 15년간 화성을 탐사한 로버(rover) 오퍼튜니티(Opportunity)가 인내의 계곡(Perseverance Valley)에서 보내온 마지막 메시지입니다. 미국항공우주국(NASA)은 지난 2월 13일(현지시간) 그의 임무 종료를 공식 발표했죠. 90솔(sol·화성일, 1솔은 지구 시간으로 24시간 39분 35초) 동안 1006m를 탐사할 예정이었던 오퍼튜니티는 14년 293일 동안 총 45.16km를 이동하며 화성 탐사 최고 기록을 세웠습니다. 그는 총 4개의 크레이터를 탐사하며 360도 컬러 파노라마 사진 15장을 포함해 21만7594장을 촬영해 지구로 보냈으며, 고대 화성에 물이 존재했다는 지질학적 증거를 찾는 제1 임무를 완수했죠. 이글 크레이터에서는 블루베리라는 별명을 얻은 적철광(물속에서 형성되는 광물) 구슬을 발견했고, 크레이터 벽에서는 소금물이 증발할 때 만들어지는 황철산화물을 조사했어요. 역시 오퍼튜니티의 암석 조사로 과거 호수였음이 밝혀진 인듀어런스 크레이터에서 하늘을 촬영하다 구름을 발견해, 화성의 기후도 지구처럼 계절의 영향을 받는다는 것도 알아냈죠.지금 화성에는 그의 후배인 로버 큐리오시티(Curiosity·2012년 임무 시작)와 인사이트(InSight·2018년 임무 시작)가 활동 중입니다. 큐리오시티는 태양전지판을 사용한 오퍼튜니티와 달리 플루토늄을 연료로 한 핵전지로 동력을 얻어 시속 30m로 움직이죠. 기본 임무는 생명체가 존재할 수 있는 환경이나 유기물을 찾고 기후가 생명체 유지에 적합한지 등을 알아보는 겁니다. 큐리오시티는 초기 6개월 동안 약 35억년 전 고대 화성이 생명체가 서식할 수 있는 곳임을 확인했죠. 옐로나이프 베이의 존 클라인 지역에서 암석을 드릴로 갈아낸 샘플을 분석한 결과였어요. 게일 크레이터에 있는 높이 5000m가 넘는 샤프산(Mt. Sharp, 정식 명칭은 아이올리스(Aelis)산)이 거대한 호수 지반 퇴적물이 쌓여 형성된 산악지대라는 사실도 밝혀냈습니다.이동식 로버인 선배들과 달리 인사이트는 고정형 탐사선 랜더(lander)예요. 태양전지를 사용하며 2020년 11월까지 2년(지구 기준) 동안 사상 처음으로 화성 땅속 탐사 임무를 수행하죠. 화성 적도 부근에 있는 엘리시움 평원(Elysium Planitia)에 착륙한 인사이트가 땅을 판 뒤 지질 내부를 탐지한 전파를 방출하면 지구에서는 이 전파 변화를 감지해 행성이 회전하면서 흔들리는 정도를 측정하죠. 이를 통해 화성의 내부 구조와 구성을 조사해 화성이 어떻게 형성되고 진화했는지, 화성의 지각 활동 수준은 어떤지 알아보고요. 수성·금성·지구 등 암석 행성의 형성에 대해서도 짐작해 볼 수 있어요. 지표면에는 지진계를 설치해 지진파를 분석하고, 기온과 풍력 센서로 화성의 날씨도 24시간 측정하죠. 지난 3월 11일(102솔) 화성은 최저 영하 96.6도의 강추위를 기록했어요.NASA는 2020년 새로운 로버 마스2020을 화성에 보낼 계획인데요. 마스2020은 선배 로버인 큐리오시티의 임무를 더 심화해서 수행할 예정이죠. 생명이 살 수 있는 환경을 찾아보고, 화성 대기에서 산소를 추출하는 기술을 시험할 겁니다. 그가 채취한 암석 샘플은 미래에 다른 우주선을 통해 지구로 가져와 분석하기 위해 저장할 거고요. NASA의 유인우주탐사미션 책임자 윌리엄 게르스텐마이어는 "마스2020은 우주 비행사가 맞닥뜨릴 화성 환경에 관한 질문에 답하고, 화성에 착륙하고 탐사하며 돌아오는 데 필요한 기술을 테스트할 것"이라고 말했죠.1976년 NASA의 바이킹1·2호 이래 화성에 무사히 착륙한 건 8번뿐입니다. 마스2020이 성공하면 9번째가 되죠. NASA는 2026년까지 달 궤도에 새로운 우주정거장 ‘딥 스페이스 게이트웨이’를 구축하고, 이를 발판으로 2033년 화성 유인 탐사를 시작한다는 계획을 세웠는데요. 훗날 사람이 직접 화성을 탐사하게 되면, 오퍼튜니티에 쌓인 모래를 닦아주고, 태양이 전지판을 비추면 잠에서 깨어나 다시 움직일 지도 모르겠네요.글=김현정 기자 hyeon7@joongang.co.kr, 사진=NASA