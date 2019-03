퇴계 선생 마지막 귀향길, 450년 만에 재현한다

퇴계 이황(1501∼1570)이 1569년 임금에게 사직 상소를 올리고 걸은 마지막 귀향길을 450년 만에 재현한다. 올해는 퇴계 선생이 벼슬을 버리고 귀향한 지 450주년이 되는 해이다.김병일 도산서원 원장은 15일 서울 중구 프레스센터에서 기자회견을 열고 "다음 달 9일 서울 강남구 봉은사에서 출발해서 21일까지 총 12일 동안 도보로 이동해 안동 도산서원까지 가는 걷기 행사를 진행한다"고 밝혔다.이번 행사는 '위대한 발자취, 경(敬)으로 따르다'란 주제로 1569년 음력 3월 한양 경복궁에서 안동 도산서당으로 돌아온 퇴계 선생의 귀향길을 따라 펼쳐진다. 재현단은 12일 동안 선생이 거쳐 간 경로를 따라 총 320㎞를 이동하는데, 250km는 걷고 70km는 배로 이동한다.코스는 봉은사(서울)~미음나루(남양주)~한여울(양평)~배개나루(여주)~흔바위나루~가흥창(충주)~충청감영~청풍관아~단양향교(단양)~풍기관아터(영주)~영주두월리~도산 토계삽골재(안동)~도산서원 등이다. 선생이 머물렀던 곳에서는 다양한 강연과 창수(唱酬·시나 문장을 지어 화답함) 행사가 선보인다.귀향길 재현은 매일 오전 8시에 출발해 하루에 20㎞ 내외를 이동하며, 일반인도 참가가 가능하다. 김 원장은 "퇴계가 시종 한두 명과 걸었다는 점을 고려해 인원은 15명 정도로 꾸렸지만, 많은 사람이 동참하면 좋겠다"며 "퇴계 정신을 되새기고 봄날 경치도 감상할 수 있을 것"이라고 말했다.안동 출신인 퇴계는 선조가 즉위한 이듬해인 1568년 조정이 거듭해서 부르자 고향에서 상경했다. 그는 대제학으로서 어린 임금을 보좌했고, 성리학의 핵심을 응축해 담은 책인 '성학십도'(聖學十圖)를 제출했다.고향에서 학문을 수양하며 만년을 보내고자 한 퇴계는 여러 차례 사직을 청한 끝에 1569년 3월 4일 일시적 귀향 허락을 받아냈다. 다음날 바로 길을 나선 퇴계는 임금의 배려로 충주까지 관선(官船)을 이용했고, 이후에는 말을 타고 죽령을 넘어 도산서원에 이른 뒤 봄날에 활짝 핀 매화를 봤다.김 원장은 "귀향길 재현을 통해 퇴계 선생의 삶과 정신적 가치를 공유하고, 심신 건강을 회복할 수 있을 것"이라며 "궁극적으로는 귀향길에서 '길 위의 길'(The way on the road)을 찾기를 바란다"고 말했다. 이어 "참여자들이 일회성 행사로 끝내기에 아쉽다고 한다면 연례적으로 추진하는 방안을 검토할 것"이라고 덧붙였다.정아람 기자 aa@joongang.co.kr