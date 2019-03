정정용 감독 “삼고초려 해서라도 이강인 뽑고 싶다”

오는 5월 열리는 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 본선을 앞둔 정정용 U-20 축구대표팀 감독이 공격자원 이강인(18ㆍ발렌시아) 차출에 대해 강한 의지를 드러냈다.정 감독은 11일 파주대표팀트레이닝센터에서 열린 U-20대표팀 소집 기자회견에서 “이강인이 자신의 연령대 선수들이 나서는 대회(U-20월드컵)에 참가하는 게 긍정적인 효과가 있다고 생각한다. 소속팀 발렌시아와 협의하겠다”고 말했다.당초 정 감독은 이달 중에 열리는 U-20대표팀 스페인 전지훈련 기간 중 이강인을 합류시켜 U-20 월드컵을 앞두고 손발을 맞춰볼 계획이었다. 하지만 파울루 벤투(50ㆍ포르투갈) 감독이 이끄는 A대표팀이 이강인을 3월 A매치 엔트리에 포함시키면서 뜻을 접었다.정 감독은 “연령별 대표팀 지도자의 임무는 선수를 성장시켜 A대표팀에 올리는 것”이라며 이강인의 벤투호 발탁을 반기면서도 “강인이와는 꾸준히 연락하고 소통하며 지낸다. 선수도 U-20 월드컵에 나가려는 의지가 강한 만큼, 구단을 찾아가 삼고초려를 해서라도 강인이를 데려가고 싶다”고 말했다. “(차출을) 허락해준다면 큰 절 세 번인 들 못하겠느냐”는 정 감독의 말 속에 특별한 각오와 의지가 읽혔다.일단 벤투 감독의 반응은 긍정적이다. 11일 열린 A대표팀 명단 발표 기자회견에서 "이강인을 뽑은 건 2022년 카타르 월드컵에 대비하기 위한 결정"이라면서 "이번에 A대표팀에 소집된 게 추후 U-20 월드컵 참가가 불가능하다는 뜻은 아니다. 어차피 U-20 월드컵은 의무 차출 대회가 아니기 때문에 축구협회와 소속팀의 협의가 필요하다"고 설명했다. 정 감독이 U-20 월드컵을 위해 이강인이 필요하다고 요청할 경우 언제든지 보내줄 수 있다”는 의미로 읽힌다.진짜 변수는 소속팀 발렌시아의 태도다. U-20 월드컵은 A대표팀처럼 소속팀이 선수 차출에 응할 의무가 없다. 특히나 이강인이 A대표팀에 발탁되면서 발렌시아가 U-20 월드컵에 이강인을 보내지 않으려 할 가능성이 더욱 높아진 상황이다. 유럽에서는 나이대와 상관 없이 일단 A대표팀에 합류한 선수에 대해서는 연령별 대표팀에 뽑지 않는 불문율이 있다. 발렌시아에 대해 축구협회의 적극적인 설득이 필요한 부분이다.정 감독은 오는 17일부터 27일까지 U-20 대표팀 멤버들을 이끌고 스페인에서 전지훈련을 실시할 예정이다. 같은 기간 중 프랑스, 우크라이나 등 강팀들과 평가전을 통해 실전 경험을 쌓는 기회도 마련돼 있다. 한국은 U-20 월드컵 본선에서 F조에 속해 포르투갈, 남아프리카공화국, 아르헨티나 등과 경쟁한다.“포르투갈은 유럽 예선을 1위로 통과한 팀이다. 17세 이하 월드컵에서도 우승했다”고 첫 경기 상대 포르투갈을 경계 대상 1호로 꼽은 그는 “아르헨티나는 개개인의 역량이 뛰어나다. 매경기 최선을 다해 부딪치는 수 밖에 없다”고 했다. 이어 “1승2패 정도의 성적으로 조 3위로 16강에 올라가는 시나리오는 생각하지 않고 있다”고 덧붙였다. 파주=송지훈 기자 milkyman@joongang.co.kr◇2019 FIFA 폴란드 U-20 월드컵 본선 일정1차전 vs 포르투갈(5월 26일)2차전 vs 남아프리카공화국(5월 29일)3차전 vs 아르헨티나(6월 1일)