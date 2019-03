미국, "동창리 두고봐야..미국은 단계적 접근 지지 안해"

미국 국무부는 7일(현지시간) 북한의 동창리 미사일 발사장의 복구 움직임과 관련, "그 목적을 좀 더 두고봐야 한다"며 "트럼프 행정부의 누구도 (비핵화) 단계적 접근을 지지하지 않는다"고 강조했다.미 당국자는 이날 비공식 브리핑에서 "향후 대화를 계속할 지 여부는 북한에 달려 있다"며 "대북 제재는 유지될 것이며 트럼프 대통령이 결정하면 제재를 강화하게 될 것"이라고 밝혔다.또 로버트 팔라디노 국무부 부대변인은 이날 브리핑에서 북한 동창리 미사일 발사장이 복구됐다는 보도와 관련해 북한과 접촉했는지를 묻는 질문에 "미국이 북한과 하는 모든 의사소통에 관해 이야기하거나 확인해줄 수 없다"며 "그러나 그 문제에 대한 우리의 공개적, 혹은 사적인 메시지는 '우리는 (접촉할) 준비가 됐다는 것이다. 우리는 북한과 건설적 대화를 할 준비가 돼 있다"고 강조했다.그는 또 북한 강원도 평강에서 규모 2.1의 인공지진이 관측(한국시간 7일 정오 경)된 것과 관련, "(핵실험과 관련됐다는) 증거를 갖고 있지 않다(I have no evidence suggesting that's the case)"고 말했다.팔라디노 부대변인은 또 "(트럼프 대통령이) 하노이 회담에서 북한이 핵실험과 미사일 실험발사 동결을 다시 약속했다고 했는데, 그 대상에는 인공위성도 포함되는 것이냐"는 질문에 "(동창리 미사일 기지 관련) 보도는 봤지만 그에 대해 오늘은 답하지 않겠다"고 덧붙였다.이에 앞서 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 북한전문 사이트 '분단을 넘어(BEYOND PARALLEL)'는 이날 오전 지난 6일 촬영된 상업 위성사진을 분석한 결과 동창리 미사일 발사장이 지난해 6월 1차 싱가포르 북미정상회담 이전의 정상 가동 상태(normal operational status)로 이미 돌아간 것으로 보인다고 지적했다.CSIS는 "북한이 미사일 발사대와 수직 엔진시험대의 궤도식 이동 구조물, 연료·산화제 저장고 지붕들을 재조립하고 주요 부품 복구(rebuilding)를 계속하고 있다"며 "이런 조처들은 지난해 6월 싱가포르 회담 이후 서해 발사 시설에서 북한이 취한 완만한 해체로부터 '복원'에 이른 것"이라고 주장했다. 선명하게 보이진 않지만 엔진 시험대의 경우 지난 2일 촬영한 사진에 비해 시험대를 지지하는 구조물의 복구에 진척이 있었으며, 2일 위성사진에서 보이던 자재들은 치워진 상태였다.일각에선 "(동창리의 움직임은) 북한이 하노이 회담 성공을 염두에 두고 (폐기를 보여주기 위한) 행사를 위해 현장을 손본 것일 수 있다"는 분석도 나왔지만, 김정은 국무위원장이 평양에 도착한 이후인 6일에 촬영된 위성에도 복구 공사가 진척되고 있다는 점은 주목된다. 북한이 미국 본토를 직접 위협할 수 있는 'ICBM 카드'를 의도한 것이란 분석에 힘이 실릴 수 있기 때문이다.빅터 차 CSIS 한국석좌는 이날 "북한이 비핵화의 의지로 보여줬던 조치가 원래대로 되돌아갔다"며 "미국은 하노이 회담 이후에 한미연합훈련을 중단했는데 북한은 오히려 미사일 실험장을 복구한 것은 우려스러운 일"이라고 말했다.동창리 미사일 발사장은 북한이 싱가포르 정상회담 이후인 지난해 9월 비핵화 조치의 일환으로 완전한 폐기와 국제 전문가들의 참관을 약속한 곳이다.CSIS의 분석이 맞다면 북한은 비핵화 조치의 하나로 폐기를 약속했던 동창리 미사일 발사장을 원 상태로 복구하는 작업 속도를 가속하고 있는 것으로 보이며, 이는 북미 간의 갈등 요소로 확산될 가능성이 있다.코리 가드너 미 상원 외교위원회 아태소위 위원장은 이날 CSIS포럼에서 "(동창리) 복구 움직임은 북한이 대량살상무기(WMD) 프로그램을 폐기한다고 하며 밟아왔던 단계들을 쉽게 뒤엎을 수 있는지를 보여준다"고 지적했다.하지만 알렉산더 버시바우 전 주한미국대사는 "지금으로선 이것이 중대 사건인지, 북한이 2차 하노이 회담에 실망감을 표현하려는 것인지 분명하지 않다. 협상 종료의 신호인지 북한의 전략 구사인지도 아직 판단하기 이르다"고 신중한 입장을 나타냈다.한편 로이터 통신은 트럼프 미 대통령이 7일 "(동창리 발사장 복구가 사실이라면) 매우 매우 실망할 것"이라는 전날(6일) 발언에 이어 이날 "실망스럽다. 두고 보자. 약 1년 뒤에 알게 될 것이다(It's disappointing. We'll see. We'll let you know in about a year)"라고 말했다고 보도했다.워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr