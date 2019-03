트럼프, 북 미사일기지 움직임에 "매우매우 실망스러울 것"

북한의 대륙간탄도미사일 (ICBM) 기지가 복구되는 움직임을 보이고 있다는 보도와 관련 도널드 트럼프 미국 대통령이 첫 반응을 내놓았다.트럼프 대통령은 6일(현지시간) "(보도가 사실인지 여부를 알기에는) 아직 너무 이르다"면서도 "그게(미사일 발사장 복구가) 맞다면 매우 매우 실망스러울 것(I would be very disappointed if that were happening)"이라고 말했다.그는 이날 백악관에서 예멘에 18개월 간 억류됐다 지난달 풀려난 미국인 대니 버치와 그 가족들을 만난 자리에서 "하노이 북미정상회담 이틀 후 촬영된 상업 위성사진에서 동창리 미사일 발사장을 복구하고 있다는 움직임이 포착됐다는 보도가 있다"는 기자들의 질문에 "우리는 문제는 해결해야만 한다. 우리는 거기(북한)에 매우 심각한 문제를 갖고 있다. (김정은 위원장과의) 관계는 좋다. 아직 이른 보도다. 하지만 어떻게 될 지 두고보자, 주시할 것"이라고 강조했다.긴장을 고조하는 발언은 자제하면서도 북한이 도발에 나설 경우 강력하게 대처할 것이라는 메시지를 동시에 던진 것으로 해석된다.앞서 미 북한 전문 웹사이트인 38노스는 5일 북한이 평안북도 철산군 동창리에 있는 동창리 미사일 발사장을 복구(rebuild)하려는 움직임이 포착됐다고 보도했다. 해체 작업이 시작됐던 동창리 미사일 발사장의 일부 구조물을 다시 짓는 작업이 지난달 16일부터 이달 2일 사이에 시작됐다는 것이다.미 싱크탱크 국제전략문제연구소(CSIS)도 같은 날 북한 전문 사이트 '분단을 넘어(BEYOND PARALLEL)'를 통해 "상업 위성사진을 보면 북한이 서해 장거리 미사일 발사장을 신속히 재건하고 있다"고 분석했다.워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr