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[인사] 국토교통부 外

[중앙일보] 입력 2019.03.05 00:04
◆국토교통부▶건축정책관 김상문▶원주지방국토관리청장 박승기
 
◆서울시립대▶대학원장 김효▶교무처장 정석▶교무부처장 최정우▶행정처장 윤종장▶입학처장 안수한▶입학부처장 김유라▶학생처장 최윤수▶학생부처장 진주연▶기획처장 금재덕▶기획부처장 조수진▶연구처장 김강수▶연구부처장 정병준▶교육혁신본부장 이광훈▶중앙도서관장 유재춘▶전산정보원장 전철민▶국제교육원장 목정수▶대학언론사주간 서우석▶박물관장 신희권▶인권센터장 김미영▶창업지원단장 김상순▶평생교육원장 김주일▶생활관장 김종섭
 
◆건국대▶서울캠퍼스 생활관 KU:L HOUSE관장 이우광▶〃전략기획팀장 김응태▶〃혁신지원사업센터장 유재호▶〃장학복지팀장 박근춘▶〃대학원 행정실장 이남희▶〃농축대학원 행정실장 양찬호▶〃사회과학대학 행정실장 정백교▶〃경영대학 행정실장 전태진▶〃KU미디어 행정실장 유준연▶〃언어교육원 행정실장 장운수▶〃KU FARM장 유영만▶〃미래지식교육원 행정실장 박우준▶〃산학기획감사팀장 이윤상▶〃창업기획실장·창업보육센터장 온한상▶〃LINC플러스사업센터장 김수장▶GLOCAL캠퍼스 생활관장 배장근▶〃학사지원팀장 박천기▶〃전략기획팀장 최용준▶〃정보운영팀장 김용만▶〃입학팀장 장병화▶〃대외협력팀장 김문수▶〃총무팀장 박찬일▶〃의학전문대학원행정실장 김상만▶〃인문사회융합대학 행정실장 황천현▶〃창의융합대학원 행정실장 성낙경▶〃과학기술대학 행정실장 박용란▶〃산학기획팀장 박경섭▶〃장학지원팀장 최민철
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.