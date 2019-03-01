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[인사] 교육부 外

[중앙일보] 입력 2019.03.01 00:03
◆교육부▶경기도 제2부교육감 윤창하▶정년퇴직 이석길▶교육부(호치민시한국교육원 파견 연장) 김태형
 
◆산업통상자원부▶산업정책실장 유정열▶산업혁신성장실장 박건수
 
◆해양수산부▶서해어업관리단장 김학기
 
◆공정거래위원회<국·과장급>▶시장감시국장(직무대리) 송상민▶정책홍보담당관 최장관▶경쟁심판담당관 박세민▶소비자거래심판담당관 배현정▶혁신행정법무담당관 김호태▶경쟁정책과장 최영근▶시장구조개선과장 문재호▶공시점검과장 오행록▶부당지원감시과장 김문식▶약관심시과장 이태휘▶시장감시총괄과장 이유태▶제조업감시과장 황원철▶카르텔총괄과장 안병훈▶국제카르텔과장 이병건▶유통거래과장 신동열▶서울사무소 총괄과장 육성권▶서울사무소 경쟁과장 송정원▶대통령비서실 파견 유영욱
 
◆국민대▶소프트웨어융합대학원장 임성수▶공학교육혁신센터소장 강동욱
 
◆청운대▶홍성캠퍼스 대학원장 김종욱▶〃교무연구처장 한천영▶〃학생처장·취·창업지원처장 이은준▶〃입학처장 안재현▶〃대외협력처장 문선욱▶〃교양대학장 원선임▶〃교육혁신원장 권영은▶〃학술정보원장 이동은▶〃산학협력단장 최윤철▶인천캠퍼스 산업대학장 이광순▶〃교학처장 양주경
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.