[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<국장급 전보>▶무역정책관 이호현
◆여성가족부<부이사관 승진>▶운영지원과장 조용수<과장급 승진>▶국제협력담당관 채명숙
◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶고리원전지역사무소장 김숙현
◆단국대▶교학부총장·산학부총장·I-다산 LINC+사업단장 어진우▶천안부총장 남보우▶문화예술대학원장 오지철▶보건복지대학원장 오좌섭▶인재개발원장 박귀찬▶평생교육원장 김재호
◆숭실대▶대학교육혁신원장 장경남▶교육혁신센터장·교육개발센터장 유기웅▶사회공헌센터장·장애학생지원센터장 윤형기▶벤처중소기업센터장 최자영▶기술이전센터장·산학융합R&D지원센터장·공동장비지원센터장·숭실융합연구원장 김주용▶국제교육원장 이병문▶입학사정센터장 김기백▶한국기독교박물관장 황민호▶신문·방송국주간 이승복▶경력개발센터장 박진호▶평양숭실재건추진단장 류희욱▶평생교육원장·평생교육센터장·음악교육센터장 신용태▶아동청소년교육센터장 이경화▶학사지도센터장 박연숙▶지식정보처 부처장 남삼현
◆건국대▶서울캠퍼스 경영전문대학원장 김광수▶〃 산업대학원장 강상모▶〃 이과대학장 박배호▶GLOCAL캠퍼스 교무처장 문상호▶〃 기획처장 김영준▶〃 입학처장 최대현▶〃 대외·학생복지처장·취창업전략처장 최영근▶〃 총무처장 정진용▶의료생명대학장 최희정▶〃 교양대학장 신진식▶〃 생활관장 윤태민