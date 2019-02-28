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[인사] 산업통상자원부 外

[중앙일보] 입력 2019.02.28 00:06
◆산업통상자원부<국장급 전보>▶무역정책관 이호현
 
◆여성가족부<부이사관 승진>▶운영지원과장 조용수<과장급 승진>▶국제협력담당관 채명숙
 
◆원자력안전위원회<과장급 전보>▶고리원전지역사무소장 김숙현
 
◆단국대▶교학부총장·산학부총장·I-다산 LINC+사업단장 어진우▶천안부총장 남보우▶문화예술대학원장 오지철▶보건복지대학원장 오좌섭▶인재개발원장 박귀찬▶평생교육원장 김재호
 
◆숭실대▶대학교육혁신원장 장경남▶교육혁신센터장·교육개발센터장 유기웅▶사회공헌센터장·장애학생지원센터장 윤형기▶벤처중소기업센터장 최자영▶기술이전센터장·산학융합R&D지원센터장·공동장비지원센터장·숭실융합연구원장 김주용▶국제교육원장 이병문▶입학사정센터장 김기백▶한국기독교박물관장 황민호▶신문·방송국주간 이승복▶경력개발센터장 박진호▶평양숭실재건추진단장 류희욱▶평생교육원장·평생교육센터장·음악교육센터장 신용태▶아동청소년교육센터장 이경화▶학사지도센터장 박연숙▶지식정보처 부처장 남삼현
 
◆건국대▶서울캠퍼스 경영전문대학원장 김광수▶〃 산업대학원장 강상모▶〃 이과대학장 박배호▶GLOCAL캠퍼스 교무처장 문상호▶〃 기획처장 김영준▶〃 입학처장 최대현▶〃 대외·학생복지처장·취창업전략처장 최영근▶〃 총무처장 정진용▶의료생명대학장 최희정▶〃 교양대학장 신진식▶〃 생활관장 윤태민
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.