“IS 조직원 1000여명, 현금 2천억원 들고 이라크로 도주”

패망 직전에 놓인 수니파 무장조직 이슬람국가(IS)의 잔당 1000명 이상이 최대 2억 달러(약 2252억 원)에 달하는 현금을 들고 이라크로 달아났다는 보도가 나왔다.CNN은 17일(현지시간) 미군 관계자를 인용해 “패망 직전까지 몰린 IS 조직원 1000여명이 지난 6개월간 막대한 현금을 들고 이라크 서부 사막과 산악지대로 도주했다”고 전했다.IS는 미군 주도의 국제동맹군과 쿠르드아랍연합 ‘시리아민주군’(SDF)에 패퇴를 거듭하다가 현재 시리아 동부 데이르에즈조르주의 국경 지역인 바구즈 텐트촌에서 최후의 저항을 하고 있다. 이들은 약 1000여명의 민간인을 인질로 잡고 있다.한 미군 관계자는 CNN과의 인터뷰에서 “마지막까지 남은 IS조직원 중 일부는 전 이라크 알카에다(9·11 테러를 일으킨 수니파 테러집단)의 잔당으로 보인다”고 밝혔다.앞서 지난 15일 도널드 트럼프 미국 대통령은 “IS가 참칭한 칼리프 국을 성공적으로 소멸했다”며 “앞으로 24시간 안에 발표가 있을 것”이라고 장담했다. 하지만 IS의 저항은 아직도 계속되고 있다.이와 관련해서 한 미국 고위 외교 관계자는 “칼리프 국의 패망은 물리적인 측면과 아울러 수입원과 무기, 은신처를 제공하는 사람들을 포함한 IS 네트워크의 제거를 의미한다”고 말했다. 이는 트럼프 대통령이 섣부른 발언을 했다는 의미로 해석된다. 한편 CNN은 IS 소멸과 칼리프 국의 패망에 만 수만 명이 관여해야 할 것이라고 내다봤다.이민정 기자 lee.minjung2@joongang.co.kr