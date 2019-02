[시선집중] 미래사회 활용 기술 전파···초·중·고생, 경력단절여성에 교육 기회도 제공

동명대학교는 지난 12일 중앙도서관 2층 PRIME사업단세미나실에서 인공지능(AI) 기반 미래교육과 관련 연구 등 협력을 위한 업무협약을 INTEL 및 부산시교육청과 맺었다. 이어 대학본부경영관 지하 1층에서 TU-PEN 인텔 미래교육센터(Center for Future Education) 개소식을 가졌다. 미래 인재 교육에 대한 연구, 선도적 교육체험프로그램 개발 운영, 다양한 혁신기술 개발 활용 등을 위해 산·학·관이 함께 나선 사례다.TU-PEN 인텔 미래교육센터는 기존 기술 기반 지식 교육을 넘어 미래 환경에 적응하고 미래사회 활용 기술 등을 습득하는 체험 교육공간이다. 교사 및 교수 연수와 학생 체험캠프, 교육 프로그램 등을 개발·시행한다.동명대는 SW중심대학사업과 사회공헌사업으로 이를 연계해 일반인 대상 SW교육지원으로 이어가겠다고 밝혔다. 어린이SW스쿨, 딥러닝(deeplearning) 스쿨 등 ‘SW가치확산프로그램’을 초·중·고 학생·교사, 경력단절여성, 재취업 희망자 등에게 제공하고 K-MOOC, KOCW 온라인 교육 콘텐트를 확충해 SW기반강소대학으로 거듭난다는 계획이다. 현장 업무에 바로 투입할 수 있는 미래형 디지털 리더(SW 활용개발 선도 인력) 양성에도 박차를 가할 예정이다.동명대는 장기간 지속 추진한 IT 특성화 역량을 인정받아 지난해 10월 과학기술정보통신부가 주관하는 SW중심대학사업에 선정됐다. SW전문인력과 SW융합인력 양성 그리고 SW의 가치를 지역사회에 알리는 것이다. 최대 6년간 150억원의 사업비를 투입한다. 컴퓨터공학과·정보보호학과·게임공학과·정보통신공학과로 구성된 SW융합대학을 설립, 전교생 SW기초교육을 의무화한다. 지역사회와 대학을 연결해 현실 문제 해결에 앞장서는 IAL2(Industy Academy Living Lab.) 플랫폼을 구축한다. SW학과 학생과 교수는 지역사회·산업체와 함께 문제를 발굴해 해결하는 실전적 문제해결형 프로젝트 TMP(TU Mashup Project)를 수행한다.동명대는 SW특기자 전형으로 SW 관련 학과 입학정원의 10%를 선발한다. 각종 SW코딩대회 수상 실적이 있거나 자신이 만든 SW작품을 제출해 좋은 평가를 받을 경우 가산점을 받아 SW 관련 학과에 장학생으로 입학할 수 있다.부산 지역 산업에 적합한 SW융합인력을 양성하기 위해 기계(AI), 전자(IoT), 경영(BigData), 관광(MICE), 해양물류(Smart Port), 건축(BIM) 등 6개 분야의 SW연계전공을 함께 운영한다.동명대는 2019학년도 교육혁신 방향을 ‘4차 산업혁명 선도 인재 양성과 현실 기여도 제고’로 정했다. 개방실용융합공유(OPCS)와 두 가지 의미의 깸(Break& Awake)을 실천 중이다. 정홍섭 총장은 “교육 방법을 과거의 ‘티칭과 러닝’에서 ‘러닝 바이 두잉(Learning by Doing)’으로 혁신할 것이다”라며 “리빙 랩(Living Lab, 생활실험실)을 정규교과목으로 도입하겠다”고 밝혔다.중앙일보디자인=배은나 기자 bae.eunna@joongang.co.kr