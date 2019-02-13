 preLoad Image preLoad Image
검색 바로가기
주메뉴 바로가기
주요 기사 바로가기
다른 기사, 광고영역 바로가기
중앙일보 사이트맵 바로가기

[인사] 통일부 外

[중앙일보] 입력 2019.02.13 00:04 | 종합 18면 지면보기
◆통일부<과장급 전보>▶남북회담본부 회담지원과장 정분희▶북한인권기록센터 조사과장 임현정▶남북회담본부 회담3과장 이정택▶통일교육원 연구개발과장 서한교▶북한이탈주민정착지원사무소 교육훈련과장 박준수▶북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 고인곤
 
◆국방부▶계획예산총괄담당관 유동준▶전력정책과장 김신숙▶동북아정책과장 고경국▶시설기획과장 권대일▶건설관리과장 배정원▶군공항이전사업단 이전협력과장 김미정
 
◆환경부▶교통환경과장 김영민▶기후경제과장 장이재▶국제협력과장 김고응▶환경피해구제과장 최남호▶생활환경과장 성수호▶화학안전산업계지원단 팀장 조성준▶유역총량과장 이정미▶수생태보전과장 노희경▶수자원개발과장 김구범▶수자원관리과장 신동인▶4대강조사평가단 기획총괄팀장 김진식▶화학물질안전원 기획운영과장 고종희▶국립생물자원관 유전자원정보관리센터장 이제훈▶국립환경인력개발원 인력개발과장 정의석▶한강유역환경청 유역관리국장 남상기▶낙동강유역환경청〃박찬용▶물환경정책과장 송호석▶생활하수과장 강복규▶한강유역환경청 환경관리국장 정영대
AD
온라인 구독신청 지면 구독신청

태그

중앙일보 핫 클릭

PHOTO & VIDEO

PHOTO & VIDEO 더보기
shpping&life

뉴스레터 보기

김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.