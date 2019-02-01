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카타르, 전반 일본 압도하며 전반 종료…2골 앞서

[중앙일보] 입력 2019.02.01 23:48
기자
한영혜 기자 사진 한영혜 기자
Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

카타르가 일본을 압도하며 전반전을 2-0으로 종료했다.
 
카타르는 1일(한국시간) 오후 11시 아랍에미리트(UAE) 아부다비 자예드 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 결승에서 일본에 2-0으로 앞서갔다.  
 
카타르는 전반 12분 선제골을 뽑아냈다. 이번 대회 8골로 득점왕이 유력한 알리가 원더골을 터트렸다. 좌측면에서 올라온 크로스를 잡아 박스 안에서 환상 오버헤드킥으로 일본의 골네트를 갈랐다.
 
Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

카타르는 전반 27분 또다시 일본의 골망을 흔들었다. 이번엔 한국전 결승골 주인공인 압둘아지즈 하템이었다. 빨랫줄 같은 왼발 중거리포로 2-0 스코어를 만들었다.
 
일본은 4-4-2 포메이션에서 미나미노와 오사코가 투톱을 형성했다. 도안, 시오타니, 시바사키, 도안이 미드필드진에 포진됐다. 이에 맞서는 카타르는 4-2-3-1 포메이션에서 알리를 중심으로 아피프, 하템, 알하이도스가 공격을 이끌었다.  
 
카타르는 연이은 골로 사상 첫 아시안컵 우승을 향한 발판을 마련했다. 반면 대회 최다(4회) 우승국인 일본은 5회 우승에 빨간불이 켜졌다.
 
Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

Qatar's defender Abdelkarim Hassan, right, challenges Japan's defender Hiroki Sakai, left, during the AFC Asian Cup final match between Japan and Qatar in Zayed Sport City in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Friday, Feb. 1, 2019. (AP Photo/Hassan Ammar)

한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.kr
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