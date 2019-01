“이르면 내년 세계불황…한국 경제체질 바꿀 마지막 기회”

올해 가장 큰 현안은.



“첨단기술 시장의 변화다. 두 가지 중대한 변화가 생긴다. 첫째는 글로벌 IT 시장이 중국과 서방으로 나뉘는 것이다. 중국의 폐쇄적인 IT 시장 정책으로 인해 중국과 서방 간 IT 산업 투자가 현저히 줄어드는 데 따른 것이다. IT 시장은 개방적이라는 통념이 무너져내릴 것이다. ‘기술 냉전(Tech Cold War)’이 도래하는 것이다.”