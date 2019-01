중국 고급 레스토랑, 베스트만 모았습니다

요식 천국 중국에는 동서고금의 요리가 총집합해있는데요. 1000원도 안되는 돈으로 든든히 배를 채울 수 있는 길거리 음식부터 입이 떡 벌어지는 고급 레스토랑까지 그야말로 없는 게 없습니다.이번 포스팅에서는 중국의 베스트 고급 레스토랑만 살펴보겠습니다. 세계 최대 여행 리뷰 사이트 트립어드바이저가 선정한 2018 베스트 고급 레스토랑 - 중국을 참조했습니다.-실제 레스토랑을 방문한 트립어드바이저 유저의 리뷰를 참고했습니다.-홍콩 소재의 레스토랑이 포함되어 있습니다.-중국 요리 전문 레스토랑에 국한되지 않습니다.#10Hutong홍콩1 Peking Road, Tsim Sha Tsui | 28/f, Hong Kong중국 요리, 아시아 요리, 채식주의 식단평균 가격 ₩35,955 - ₩101,124"호사스런 야경과 함께 만찬을""홍콩에서 손꼽히는 분위기""사천 요리를 세련되게 변형시켰다""빅토리아 하버의 레이저쇼(심포니 오브 라이트)를 즐기며 식사를 할 수 있다""창가 자리는 예약 필수"#9Flair Rooftop상하이58F, The Ritz Carlton Shanghai, Pudong, No. 8 Century Avenue, Lujiazui일본 요리, 아시아 요리, 바평균 가격 ₩33,708 - ₩112,360"멋진 전망을 자랑하는 상하이 최고의 루프탑바""바로 앞에 동방명주, 와이탄, 황포강이 펼쳐지는 환상적인 뷰""훌륭한 스시, 플래터, 꼬치구이""칵테일 퀄리티가 좋다""음악 선정도 탁월"(저는 개인적으로 서비스로 주는 고추튀김(?)도 참 맛있었다는...)#8Hakkasan상하이5F, Bund18 Zhongshan East 1st Road컨템퍼러리, 중국 요리, 아시아 요리"와이탄에서 손꼽히는 모던 레스토랑""서비스, 분위기가 최고""음식은 조금 기대에 못미침""중식을 모던하게 재해석""가성비 좋은 금요일 런치 코스"#7The Lounge & Bar홍콩1 Austin Road West | International Commerce Centre,, Hong Kong인터내셔널, 채식주의 식단, 채식 옵션"리츠칼튼 애프터눈티는 후회하지 않는다""훌륭한 뷰에 맛있는 음식""멋진 102층 전망""친절한 직원들"#6Tosca홍콩1 Austin Road West | International Commerce Centre,, Hong Kong이탈리아 요리, 유럽 요리, 채식주의 식단평균 가격 ₩224,719 - ₩5,617,978(!??)"명성에 맞는 정찬""리츠칼튼 호텔에 있어 무척 고급스러움""가격이 부담스럽다면 런치메뉴 추천""아름다운 홍콩 전망""홍콩의 보물"#5Mr & Mrs Bund-Modern Eatery by Paul Pairet상하이No.18 Zhongshan East 1st Road, Huangpu District | 6th Floor, Shanghai프랑스 요리, 유럽 요리, 채식 옵션평균 가격 ₩28,090 - ₩112,360"아주 만족스러운 상하이의 프렌치 레스토랑""창가에서 멋진 리버뷰를 볼 수 있다""유쾌한 파인 다이닝""예약은 필수"#4Café Gray Deluxe홍콩L49 The Upper House, Pacific Place, No.88 Queensway, Admiralty, Hong Kong인터내셔널, 유럽 요리, 채식주의 식단"저녁식사 후 칵테일 마시러 가기 좋다""좋은 분위기와 친절한 서비스""최고의 수프, 치즈, 칵테일""멋진 홍콩 야경이 한눈에""전체적으로 괜찮은 애프터눈 티세트"#3Amber홍콩The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong컨템퍼러리, 프랑스 요리, 채식주의 식단"센트럴에 있는 랜드마크 만다린 오리엔탈 호텔의 프렌치 레스토랑""무척이나 현대적인 프랑스 요리""맛도 맛이지만 분위기가 정말 좋았다""유명세에 걸맞은 맛과 분위기""훌륭한 와인리스트"#2Tin Lung Heen홍콩1 Austin Road West | 102/F, The Ritz-Carlton, International Commerce Centre, Hong Kong중국 요리, 아시아 요리, 채식주의 식단평균 가격 ₩71,910 - ₩716,854"재료 본연의 맛이 느껴지는 딤섬""102층에서 즐기는 전망과 식사, 황홀하다""맛은 기대치에 못 미치나 서비스는 탁월""갈까 말까 고민되면 꼭 가볼 것""예약은 필수"#1TRB Hutong베이징No.23, Songzhu Temple, Shatan N St, Dongcheng Dist, Beijing프랑스 요리, 유럽 요리, 컨템퍼러리평균 가격 ₩82,022 - ₩114,607"베이징 최고의 양식 레스토랑""베이징 필수 방문 코스""템플을 개조한 식당""후통(전통 골목)에 있어서 찾아가기 힘들지만 분위기가 엄청나다""음식과 와인 페어링 모두 훌륭""섬세한 서비스"차이나랩 이지연