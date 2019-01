[2019 대한민국 브랜드 명예의전당] 설치 100일 후 방문해 상태 점검 및 청소 서비스

한샘의 키친바흐가 ‘2019 대한민국 브랜드 명예의전당’ 프리미엄 키친 부문에서 수상했다.1970년 부엌가구 회사로 시작한 한샘은 30여 년 노하우를 집약해 2006년 프리미엄 부엌가구 브랜드 ‘키친바흐(KITCHENBACH)’를 출시했다.‘키친바흐’ 전 제품에는 한샘의 디자인 철학인 DBEW(Design Beyond East and West, 동서양을 넘어선 디자인) 정신이 집약돼 있다. 당초 무늬를 현대적으로 재해석해 문양을 입혔는가 하면, 한국의 전통 색상인 옻칠 컬러를 도입하기도 했다. 조선시대 백자에서 디자인 모티브를 가져오기도 하고, 전통적인 대청마루를 부엌에 도입해 좌식으로 식탁을 만든 제품을 선보이기도 했다.키친바흐는 급변하는 시장 흐름에 따라 브랜드와 품질에 걸맞은 서비스를 제공해 고객의 사랑을 받고 있다. 가구 설치 100일 후 고객의 집을 방문해 설치 상태 점검 및 청소 서비스를 제공하는 ‘케어 서비스’를 실시했다.또 ‘키친바흐 10년의 약속’의 일환으로 2009년 이후 키친바흐 구매 고객 대상으로 무상 점검 이벤트를 진행했다. 긍정적인 고객 반응에 힘입어 Before Service의 횟수를 늘리고 더욱 장기간 고객 케어를 진행하고자 서비스 혁신 중이다.더불어 한국의 주방 환경에 맞는 설계를 제안하고 있다. 키큰장 내부의 수납을 극대화한 한국형 팬트리장을 선보이고 터치 오픈 플랩장 등을 통해 효율성을 높였다.중앙일보디자인=김승수 기자