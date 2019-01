[Vision 2019] 5G·인공지능 기반 맞춤 서비스 … 첨단 기술이 만드는 미래 도시 제시

━

삼성전자, CES서 혁신 제품 전시





◆뉴 빅스비 중심 새로운 라이프스타일 제안





◆마이크로 LED·QLED 8K의 진화





◆5G 이동통신으로 달라질 미래 생활 제시





◆사용 편의성·연결성 강화한 디지털 콕핏 2019





◆빅데이터·전장 분야 특화된 부품 솔루션으로 기술리더십 확대



삼성전자는 5G·인공지능(AI)·전장 등 신성장 분야에 대응하기 위해 칩셋과 OLED 등 부품 기술력을 높이고 폼팩터 혁신, 5G 기술 선도 등 사업 경쟁력을 강화해 지속 성장할 수 있는 사업 기반을 갖춰나갈 방침이다.지난 8~11일 국제전자제품박람회 CES 2019에서 AI·5G를 기반으로 ‘Intelligence of Things for Everyone’이라는 주제 아래 일상을 변화시킬 미래 라이프스타일 솔루션을 공개했다. 참가 업체 중 가장 넓은 3368㎡(약 1021평) 규모의 전시관을 ‘삼성 시티’라는 콘셉트로 마련하고 사업 부문별 혁신 제품을 선보였다. 삼성전자 전시관 입구에는 초대형 LED 사이니지로 구성된 파사드가 설치됐다. 첨단 기술이 만드는 미래 도시의 모습을 형상화하고 창사 50주년을 기념해 삼성전자의 전략 제품과 브랜드 이미지를 담은 영상을 공개했다.삼성전자는 인텔리전스 플랫폼 뉴 빅스비와 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 삼성의 다양한 기기를 연동하는 커넥티드 솔루션을 제시했다. AI 기술을 통해 연결된 각 기기가 개인의 라이프 스타일과 취향에 따라 맞춤형 서비스를 제공하고(Tailored to your daily life), 사용자의 일상을 더 풍성하게 만들어 준다는 데 초점을 맞췄다. 이번 CES에서는 삶의 질을 높일 다양한 차세대 AI프로젝트도 선보였다. 뉴 빅스비를 탑재한 AI 스피커 갤럭시 홈은 집 안의 여러 기기를 쉽게 제어할 수 있도록 지원하고 스마트 TV나 패밀리허브 스크린 등을 통해 음성뿐만 아니라 시각화된 정보까지 결합, 풍부한 AI 경험을 제공한다.삼성전자는 이번 전시회에서 집·사무실·차량 등 각각의 공간은 물론 이동 중에도 끊김 없이 일상의 경험을 이어 주는 서비스를 강조했다. 집에서 듣던 음악을 차 안에서 그대로 이어서 들을 수 있고 귀가 중 시장에 들를 경우 차량의 디지털 콕핏 스크린을 통해 패밀리허브 냉장고 내부를 확인한 후 부족한 식재료를 구입할 수 있다.삼성전자는 갤럭시 홈과 패밀리허브를 중심으로 주거 공간에 특화된 홈 AI 솔루션도 강조했다. 패밀리허브는 매년 진화하는 AI 기술을 적용해 4년 연속 CES 혁신상을 받은 제품이다.2019년형 패밀리허브는 뉴 빅스비의 확장성을 기반으로 기기 안에 탑재되어 있지 않은 제3자 서비스까지 음성으로 제어한다. 모바일 기기와 연동한 스마트 뷰 기능은 단순 미러링이 아닌 앱 제어 등의 조작까지 가능하다.이 밖에도 삼성전자는 세탁 시간을 대폭 단축하고 AI 기능을 강화한 대용량 드럼 세탁기 신제품도 선보였다. 올해 북미 세탁기 시장에서 삼성전자의 리더십을 강화할 전략제품이다.삼성전자는 이번 CES에서 ‘마이크로 LED’와 ‘QLED 8K’의 투트랙 전략을 바탕으로 QLED 8K 라인업을 확대했다.QLED 8K는 AI 기술을 기반으로 화질·사운드·스마트 기능을 한 차원 높였다는 평을 받았다. 삼성의 독자적인 반도체 기술이 접목된 AI 화질 엔진 ‘퀀텀 프로세서 8K’는 이번 CES에서 혁신상을 받았다.2019년형 삼성 스마트 TV는 업계 최초로 애플과의 협력을 통해 아이튠스(iTunes)와 에어플레이(AirPlay2)를 모두 지원한다.삼성전자는 밀레니얼 세대 트렌드를 반영한 라이프스타일 TV ‘더 프레임’과 ‘세리프 TV’ 신모델도 선보였다. QLED 디스플레이를 적용해 뛰어난 인테리어 효과에 화질까지 차별화했다. 2019년형 세리프 TV는 CES 혁신상을 받았다.한편 삼성전자는 마이크로 LED 신모델을 중심으로 별도 전시관을 만들어 거래선 상담 등을 진행하며 신시장 개척에 적극 나섰다. 커브드 모니터 최초 120Hz 듀얼 QHD 디스플레이를 적용해 컴퓨터 주변 기기 부문 최고 혁신상과 게이밍 부문 혁신상을 동시에 받은 49형 QLED 게이밍 모니터(CRG9), 커브드 모니터에 세계 최초 4K 해상도를 적용해 혁신상을 받은 32형 그래픽 전문가용 모니터(UR59C)도 전시했다.삼성전자는 차세대 이동통신인 5G를 통해 달라질 미래 생활을 직접 체험할 수 있는 공간을 마련했다. 현재 한국과 미국의 5G 상용 서비스에 사용하는 다양한 형태의 기지국과 IoT 지원 기기를 비롯하여 지난해 12월 선보인 스마트폰 형태 단말까지 전시해 5G 이동통신 분야에서의 앞선 기술력을 강조했다.5G 이동통신으로 가능해질 미래 스마트 시티, 스마트 팜, 스마트 팩토리 등에 대한 비전도 제시했다. 풍부한 사운드와 함께 홈IoT의 허브 역할을 하는 AI 스피커 갤럭시 홈, 업그레이드된 S펜과 360도 회전 터치 디스플레이로 소비자 사용성을 한층 강화한 삼성 노트북 Pen S, 게이밍 특화 노트북 삼성 노트북 오디세이 등 2019년 신제품을 전시했다.별도 공간에 마련된 갤럭시존에서는 방문객이 갤럭시 노트9과 VR을 체험했다.삼성전자는 삼성의 IT 기술과 하만의 전장 기술을 접목한 디지털 콕핏을 지난해 처음 선보인 데 이어 사용자 경험과 안전성 측면에서 업그레이드된 디지털 콕핏 2019를 전시했다.삼성 디지털 콕핏은 전년 대비 3개의 스크린이 추가돼 총 6개의 스크린으로 구성됐다. 전 좌석 개인에게 최적화된 환경과 인포테인먼트 시스템을 제공한다.이 밖에 안전 운전 솔루션인 차량용 전방 주시 카메라와 운전자 모니터링 시스템, 실시간으로 주변 차량과 도로 상황을 알려주는 셀룰러 기반 차량 통신 기술 등도 소개됐다.삼성전자 DS(Device Solutions) 부문은 거래처 상담을 위한 별도 공간을 마련해 빅데이터·전장 분야에 특화된 솔루션 제품을 선보였다. 삼성전자는 2019 CES 혁신상을 받은 ▶256기가바이트(GB) 3차원 적층(3DS) DDR4 서버용 D램 모듈(RDIMM) ▶3.84테라바이트(TB) 용량의 Z-SSD ▶차량용 512기가바이트(GB) eUFS(embeded Universal Flash Storage) ▶LED 조명용 광원 패키지 ▶스마트 라이팅 센서 모듈 등을 전시했다.중앙일보디자인=배은나 기자 bae.eunna@joongang.co.kr