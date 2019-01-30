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[인사] 행정안전부 外

[중앙일보] 입력 2019.01.30 00:04
◆행정안전부▶대변인 하병필
 
◆고용노동부▶기획조정실장 안경덕▶노동정책실장 박화진
 
◆대법원<전보>▶대법원 수석재판연구관 마용주▶서울고법 부장판사 임상기 손지호 노경필 구회근 김종호 서태환▶대구고법 수석부장판사 강동명▶대구고법 부장판사 진성철 김연우▶부산고법 수석부장판사 문형배▶부산고법 부장판사 박준용▶광주고법 수석부장판사 최인규▶서울중앙지법 민사제1수석부장판사 이승련▶대법원 선임재판연구관 오영준▶수원고법 수석부장판사 김승표▶수원고법 부장판사 노경필 손지호 임상기
 
◆광운대▶부총장·대학원장 최영근▶스마트융합대학원장·소프트웨어융합대학장 박병준▶경영〃·경영대학장 이병헌▶교육〃장정희▶상담복지정책〃·인문사회과학대학장·동북아대학장 정진경▶환경〃·공과대학장 윤도영▶건설법무〃·정책법학대학장 신만중▶전자정보공과대학장·공학교육혁신센터장 이종철▶자연과학대학장 송영권▶인제니움학부대학장·글로컬교육센터장 김백영▶기획처장 정영욱▶교무처장 김주찬▶학생복지처장 박철환▶입학처장 도승연▶대외국제처장·국제교육원장 김정권▶총무처장 김성룡▶관리처장 직무대리 신유진▶정보통신처장 정인영▶산학협력단장 유정호▶중앙도서관장 이향철▶정보과학교육원장 이종용▶교육혁신원장 허돈▶대학신문사주간 정일권▶교수학습센터장·광운MOOC센터장 이승영▶광운미디어콘텐츠센터장 오문석▶SW중심대학사업단장 이혁준
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.