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[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

[중앙일보] 입력 2019.01.29 00:03
◆국무조정실·국무총리비서실<부이사관 승진>▶정무기획행정관 노혜원▶수행비서관 김민성▶국무조정실 이진원
 
◆산업통상자원부<승진>▶무역투자실장 박태성<전보>▶에너지자원정책관 김정회
 
◆대법원<전보>▶서울가정법원장 김용대▶서울회생법원장 정형식▶서울남부지법원장 김흥준▶서울북부지법원장 권기훈▶인천지법원장·서울고법 부장판사 윤성원▶춘천지법원장 이승훈▶대구지법원장 손봉기▶부산지법원장 정용달▶부산가정법원장 이일주▶울산지법원장 구남수▶창원지법원장 김형천▶광주지법원장 박병칠▶제주지법원장 이창한▶서울고법 부장판사 이균용(사법연구) 노태악 정종관 김용빈 이광만(사법연구)▶대구고법 부장판사 김찬돈(사법연구)▶부산고법 부장판사 박효관▶부산지법 부장판사 박민수<보임>▶대구가정법원장 이윤직▶수원가정법원장 박종택<원로법관 지명>▶서울중앙지법 부장판사 황한식 성백현▶의정부지법 고양지원 부장판사 최완주
 
◆인사혁신처<과장급 전보>▶기획재정담당관 박성희▶공개채용2과장 이경한▶경력채용과장 김수란▶시험출제과장 이광열
 
◆대전대학교▶교학부총장 이종곤▶대외협력·경영부총장 박충화▶산학부총장 김선태▶대학원장 박광기▶기획처장 최효철▶교무처장 강위창▶학생처장 김인자▶입학처장 이규원▶산학협력단장 황석연▶평생교육원장 박계홍▶교수학습개발원장 이재창▶국제교류원장 김성학▶중앙도서관장 김갑동▶정보통신원장 정일홍▶신문방송사 주간 이원빈▶생활관장 이인철▶취업역량개발원장 신창식
 
◆서울경제TV▶사업본부장 박진관
 
◆IT조선▶경영총괄이사 김윤곤
 
◆뉴스퀘스트▶대표이사 사장·편집국장 박민수▶CSR본부장·문화에디터 하응백▶경제·산업에디터 김동호▶경영지원실장 안재출
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.