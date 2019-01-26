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[인사] 법무부 外

[중앙선데이] 입력 2019.01.26 00:26
◆법무부<고위공무원 승진>▶서울동부지검 사무국장 윤진웅▶대구교도소장 류기현▶광주〃구지서<고위공무원 전보>▶국가공무원인재개발원 백운기▶대구고검 사무국장 정연익▶서울중앙지검〃강성식▶서울북부지검〃조의곤▶의정부지검〃유승준▶인천지검〃이성범▶수원지검〃권태균▶청주지검〃정동진▶부산지검〃신현성▶울산지검〃박상욱▶창원지검〃(수원고검 개청준비기획단) 강진구▶광주지검〃김정옥▶제주지검〃정순철▶국방대학교 최제영▶국가공무원인재개발원 박호서▶보안정책단장 김명철▶서울지방교정청장 유병철▶대전〃박병용▶광주〃윤재홍▶법무연수원 교정연수부장 이경식▶서울구치소장 김천수▶수원〃이영희▶서울동부〃신경우▶서울남부〃오홍균▶안양교도소장 신용해▶대전〃권민석<부이사관 승진>▶대검찰청 집행과장 박원길▶대구고검 총무과장 김태경▶화성직업훈련교도소장 오세홍▶창원〃최병록<부이사관 전보>▶대통령비서실 강갑진▶세종연구소 노희동▶대검찰청 운영지원과장 곽명규▶서울고검 총무과장(창원지검 사무국장 직무대리) 박공우▶대전고검〃(수원고검 개청준비기획단) 김근모▶광주고검〃윤권호▶서울중앙지검〃권영준▶고양지청 사무국장 박귀원▶부천지청〃곽대규▶안양지청〃박순우▶순천지청〃위형량▶의정부교도소장 김승만▶전주〃김동현

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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.