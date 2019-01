한국 홈경기장 같은 아부다비…UAE-카타르 단교 여파

여기가 서울인지, 아부다비인지 착각이 들 정도다. 한국-카타르의 아시안컵 8강전이 열리는 아부다비는 마치 한국 홈경기장 같다. 개최국 아랍에미리트와 카타르의 단교 여파가 영향을 미쳤다.한국축구대표팀은 25일(한국시간) 오후 10시부터 아랍에미리트(UAE) 아부다비 자예드 스포츠 시티 스타디움에서 카타르와 2019 아시안컵 축구대회 8강전을 치르고 있다.자예드 스포츠 시티 스타디움은 육상트랙만 제외하면 서울잠실올림픽주경기장과 느낌이 비슷하다. 4만5000명을 수용하는데, 대회조직위에 따르면 입장권 1만장 정도가 팔렸다.현지 교민과 한국에서 원정온 약 5000명 이상의 한국축구팬들이 "대~한민국"을 외치고 있다. 이와 비교하면 카타르 응원단은 500명 미만으로 극소수다.카타르가 2017년 6월 UAE, 사우디아라비아 등으로부터 단교를 당했기 때문이다. 카타르가 무장 테러리스트를 지원하고, 이란과 관계개선을 추진한다는 이유에서다. 그래서 UAE는 카타르와 정치와 경제 교류를 끊었고 직항 노선도 폐쇄했다.이 때문에 카타르축구대표팀은 쿠웨이트를 경유해 UAE에 입국했다. 사우드 알 모한나디(카타르) 카타르축구협회장 겸 아시아축구연맹 부회장은 입국을 거부당했다가 4일에야 들어오는 일도 있었다.그래서 UAE에 거주하거나 다른나라를 경유해 들어온 소수의 카타르 축구팬들 200여명이 한곳에 모여 응원을 하고 있다. 중동 전통복장을 입고 박수를 치고 있는데, 목소리가 크지는 않다.반면 한국팬 5000여명 이상은 붉은옷을 입고 "대한민국"을 외치면서 축구대표팀을 응원하고 있다. 경기장에는 'Pride of Asia(아시아의 자존심)', 'The King of Asia(아시아의 왕)' 문구가 적힌 걸개가 걸려있다. 야구장에서 자주 볼 수 있는 막대풍선을 치는 팬들도 있다. 특히 UAE는 금요일이 휴일이라서 교민들이 경기장을 많이 찾았다.아부다비=박린 기자 rpark7@joonga.co.kr