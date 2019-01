중국에 등장한 황금돼지해 한정판 화장품들

━

1. 에뛰드하우스 - 해피 위드 피글렛 컬렉션





2. 맥(M.A.C) - 복고풍 종이공예 에디션





3. 베네피트 - 돼지 틴케이스





4. 미샤 - 피그드림 에디션





5. 베카(Becca) - 황금돼지해 한정판 하이라이터





6. 지방시 - 한정판 파우더 & 립스틱





7. 로레알 - 비행 돼지 한정판 에디션





8. 나스(NARS) - 쑤저우 원림 누창 에디션





9. SK-II - 한정판 돼지꼬리 피테라 에센스





10. 에스티로더 - 한정판 핑크돼지 컴팩트





11. 메이블린 뉴욕 - 마작 에디션



2019년 황금돼지해가 밝았다. 중국에서는 한국보다 훨씬 더 12지간을 중시하는데, 연초에는 중국 전통 분위기가 나는 중국풍(中国风) 마케팅의 핵심 요소로 부상한다.중국에 진출한 우리나라 코스메틱 브랜드를 포함해 해외의 여러 유명한 브랜드들이 2019년 황금돼지해를 맞아 특별 출시한 한정판 화장품을 간단히 살펴보자. 12지간 마케팅을 조금은 이해할 수 있을 것이다.에뛰드하우스가 디즈니와 콜라보해 2019년 황금돼지해 한정판 곰돌이 푸 시리즈를 선보였다. 곰돌이 푸에 등장하는 피글렛이 돼지이기 때문에 피글렛을 주로 활용한 모습이다.한정판 곰돌이 푸 시리즈에는 프라이머, 에어쿠션, 립스테인, 아이섀도우, 블러셔 브러시, 아이섀도우 브러시, 메이크업 스펀지, 블러셔 등이 포함돼있다.맥의 신년 에디션에는 5개의 립스틱이 포함됐다. 기존에 인기있는 컬러인 레이디 데인저(Lady danger), 루비 우(Ruby woo), 러시안 레드(Russian red) 외에 중국 한정판 럭키 인 러브(Lucky in love), 로터스 라이트(Lotus light)로 구성됐다.립스틱 외에 복(福)자가 새겨진 블러셔와 블러셔 브러시도 출시했다. 붉은 바탕에 꽃무늬가 새겨져 있어 50~60년대 화장품을 떠올리게 한다. 전체적인 컨셉은 중국의 전통 종이공예인 전지(剪纸)다. 현지 네티즌들은 "복자만 없었어도 샀을텐데"라며 아쉬움을 드러내고 있다. 너무 과한 레트로풍이 아닌가하는 생각이 들지만, 그래도 한정판이니 살 사람들은 사지 않을까하는 생각이 든다.베네피트는 미니 사이즈 인기 아이템으로 구성된 돼지 틴케이스 3종을 출시했다. 컬러는 골드, 핑크, 레드로 나뉜다.골드 틴케이스는 더 포어페셔널, 갤리포니아, 브라운 컬러 마스카라, 핑크 틴케이스는 단델리온, 김미 브로우+ 눈썹 마스카라, 프라이머, 레드 틴케이스는 구프 프루프 브로우 펜슬, 롤러 래시 마스카라, 베네틴트로 구성돼있다. 틴케이스는 저금통으로도 활용할 수 있다.미샤는 베네피트처럼 돼지 저금통을 선보였지만 소재와 디자인이 좀 더 귀엽고 핑크핑크하다는 점이 다르다. 미샤 피그드림 에디션은 핸드크림, 바디크림, 미니모어 팔레트 3개로 구성됐다. 정가는 한화 3만 2000원.하이라이터로 유명한 베카는 귀여운 돼지가 그려진 한정판 하이라이터를 출시했다. 컬러 이름은 Year of the pig. 샴페인 로즈골드 빛이다.지방시의 2019 한정판 에디션은 행복을 상징하는 세잎클로버와 복을 가져다주는 붉은색이 특징이다. 파우더와 립스틱이 출시됐다. 딱 봐도 중국중국한 분위기!로레알이 새해 한정판으로 출시한 비행하는 돼지(飞天小猪宝) 한정판 에디션에는 기초 화장품, 립글로즈, 마스크팩, 파운데이션, 에어쿠션, 립스틱이 내장돼있다. 박스에는 귀여운 황금돼지가 그려져있다. 하이라이트는 인기 아이돌그룹 나인퍼센트의 차이쉬쿤(蔡徐坤) Infallible PRO-COVER 에어쿠션이 포함돼 있다는 점!나스는 쑤저우 지역 고대 정원인 원림의 누창(漏窗)을 모티브로 디자인한 에어쿠션과 립 스테인을 선보였다. 차이나 레드 컬러도 돋보이는 부분이다.중국에서 '신선수'로 불리는 에스케이투의 피테라 에센스가 황금돼지해 버전으로 출시됐다(2019년 1월 9일). 복을 불러오는 붉은색 병에 흰색 돼지꼬리가 인상적.에스티로더가 야심차게 선보인 황금돼지해 에디션은 핑크색 인조 다이아몬드가 박힌 돼지모양 컴팩트다. 블링블링한 외관이 인상적이지만 중국 네티즌들은 "석류알 같다", "환공포증 올 것 같다"며 혹평 중이다.메이블린 뉴욕이 출시한 마작 에디션은 에어쿠션, 아이섀도우, 립스틱, 마스카라 등의 화장품은 물론 진짜 마작까지 증정하는 점이 색다르다. 색조 화장품 대부분은 복을 상징하는 붉은색이다.차이나랩 이지연