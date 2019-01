리베이트는 불법도, 뇌물도 아니다? ... 서양에서는 좋은 의미

━

서양에서 rebate는 세금 환급에 주로 쓰여



Customers who choose pricier mobile plans can receive a 100,000 to 200,000 won rebate on the phone or a 20 percent discount on their phone bill.



(비싼 요금제를 선택한 소비자들은 기기 값에서 10만~20만원을 돌려받거나, 통신요금의 20%를 할인 받을 수 있다 - 코리아중앙데일리 2017년 3월 2일)

The statistics agency said the government’s decision this year to offer 10 percent rebates on energy-efficient home appliances to boost domestic consumption and the weather increased demand for summer home appliances such as air-conditioners.



(통계청은 올해 정부가 내수 진작을 위해 에너지 효율이 높은 가전제품을 사는 사람들에게 구매 금액의 10%를 돌려주기로 한 것과 (폭염의) 날씨 때문에 에어컨 같은 여름 가전에 대한 수요가 증가했다고 밝혔다 - 코리아중앙데일리 2016년 10월 5일)





뇌물이나 뒷돈은 bribe나 kickback



Stock prices of mid-sized pharmaceutical companies tumbled on Tuesday after authorities raided Dongsung Pharmaceutical for allegedly giving kickbacks amid plans to widen the investigation to other suspected drug companies.



(정부가 제약 회사들에 대한 조사를 확대하려는 가운데 불법 리베이트 의혹으로 동성제약을 압수수색하면서 중견 제약회사들의 주가가 크게 하락했다 - 코리아중앙데일리 2018년 12월 19일)

리베이트라는 말에는 불법적으로 전해지는 뒷돈, 혹은 뇌물이라는 느낌이 있다. 어둠의 세력이 배후에 있을 듯한, 뭔가 불법적인 일을 행하기 위한 부정한 돈이라고나 할까.하지만 영어에서 리베이트(rebate)는 그런 뜻이 아니다.오히려 긍정적인 느낌을 주는 단어다. 예상하지 않았는데 굴러들어온 일종의 ‘행운의 돈’이라는 뉘앙스를 갖고 있다.리베이트(rebate)의 사전적인 의미는 ‘지불한 돈을 일부를 돌려받는 것’이다.미국 메리엄 웹스터 사전은 명사 rebate를 ‘a return of a part of a payment’로 정의한다.대표적인 예는 연말정산으로 돌려받는 일명 ‘13월의 월급’이다.과다 징수된 세금을 돌려받고, 덜 낸 세금을 더 내는 게 연말정산(year-end tax settlement)인데, 이 tax settlement 덕분에 돌려받는 세금을 tax rebate라고 한다.이동통신업체가 기기 값을 깎아주는 경우에도 rebate를 쓸 수 있다. 기기 값의 일부를 돌려받는다는 의미가 포함돼 있기 때문이다.여기서 돌려받는 기기 값을 10만~20만원의 리베이트라고 표현했다. 리베이트와 디스카운트가 같은 의미로 쓰인 경우다.코리아중앙데일리 비즈니스 에디터 Jim Bulley는 “리베이트는 낸 돈의 일부를 돌려주는 것이고, 실제로는 세금을 돌려받는 tax rebate에 주로 쓰인다”며 “회사가 소비자에게 보상금을 주거나 돈을 돌려주는 경우에 리베이트를 쓰기도 한다”고 말했다.그렇다면 뇌물에 가깝게 사용되는 불법 리베이트는 영어로 어떻게 쓸까. 뇌물이라는 뜻의 영어 단어인 bribe나 kickback으로 쓰면 된다.여기서 불법 리베이트(illegal rebate)라고 해도 틀린 건 아니다. 하지만 kickback이 더 자연스럽다.rebate라는 단어가 서양에선 긍정적인 의미로 쓰이기 때문에 불법과 연루된 사건을 설명할 경우 어색하게 느껴질 수 있다.코리아중앙데일리 Jim Bulley, 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr