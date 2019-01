UM코리아 ‘2018 올해의 대행사’서 한국 미디어 대행사 부문 수상

글로벌 광고 미디어 대행사 UM코리아가, 세계적인 광고 커뮤니케이션전문지 ‘캠페인 아시아 퍼시픽 (Campaign Asia-Pacific)’이 주최한 ‘2018 올해의 대행사 (Agency of the Year)’에서 올해의 한국 미디어 대행사 (Korea Media Agency of the Year) 부문 수상을 했다고 밝혔다.UM코리아는 동일 부문에서 지난 2016년과 2017년 수상에 이어 3년 연속 수상의 영예를 안았다.UM코리아는 2018년 ‘BETTER SCIENCE, BETTER ART, BETTER OUTCOMES’라는 UM코리아 만의 독자적인 플래닝 프로세스를 바탕으로, 시장 환경과 브랜드 상황을 고려한 데이터 활용, 캠페인 목적에 부합하는 인사이트와 아이디어의 개발을 통해 효과적인 커뮤니케이션 플랜을 수립하고 최적의 비즈니스 결과를 도출해왔다.UM코리아 김민정 대표는 "이번 올해의 대행사 수상 결과는 최근 신규 비즈니스 영입과 평창동계올림픽 코카콜라 캠페인 등 다양한 성공 사례 개발 등 지속적인 성과를 이루고 있는 UM코리아의 노력을 인정받은 의미 있는 결과” 라며 “앞으로 비즈니스 세일즈와 직접 연계한 매체 전략 및 실행을 통해 광고주에게 보다 만족도 높은 솔루션을 제공할 것” 이라고 말했다.UM코리아는 Initiative, Reprise, Cadreon, Magna 등 IPG Mediabrads 의 다양한 agency 브랜드와specialty 서비스를 한국 광고 업계에 소개, 비즈니스를 확장하며 광고주의 선택의 폭을 넓히고 있다.‘캠페인 아시아 퍼시픽(Campaign Asia-Pacific)’은 커뮤니케이션 분야의 권위 있는 전문지로, 올해로 25년을 맞이한 ‘올해의 에이전시 시상식 (Agency of the Year Awards)’을 통해 매년 전 세계 광고 및 PR, 커뮤니케이션 기업을 대상으로 한 해 동안 탁월한 성과와 리더십을 보이며 업계 발전에 기여해온 기업을 수상하고 있다.온라인 중앙일보