[서소문사진관]박항서, 베트남 교민들의 생일 축하받으며 UAE 아부다비 도착

4일 오전(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국제공항에는 베트남 교민 50여명이 꽃다발과 화환을 들고 VIP 출국장 앞에 모여 있었다. 이들이 기다린 건 '2019 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵'을 치르기 위해 입국하는 베트남 축구대표팀. 박항서 감독이 이끄는 베트남 대표팀은 카타르 도하에서 전지훈련을 마치고 이날 오만 무스카트를 거쳐 아부다비에 도착했다.환영푯말 중 하나.“PARK HANG SEO. Happy BIRTHday to Mr.PARK”박 감독의 주민등록 생일은 1960년 1월 4일이다. 베트남에 입국한 이날이 박 감독의 생일이었던 것.얼굴에 베트남 국기를 그린 어린이들을 포함한 이곳 현지 베트남 교민 50여명은 박 감독 생일 축하 푯말을 들고 대표팀이 나오길 기다렸다. 모두 베트남의 금성홍기를 상징하는 붉은색 티셔츠 차림이었다. 일부 교민들은 ‘무적 베트남’이라는 뜻의‘보딕 베트남(vo dich Vietnam)을 쓴 붉은색 머리띠도 하고 있었다.대표팀을 태운 비행기가 도착했다는 소식에 이들은 출국장 앞에 길게 늘어섰다.대표팀이 모습을 드러내자 교민들은 출입문 쪽으로 몰려갔다. 이들은 함성을 지르며 대표팀 선수들을 환영했다. 뒤를 이어 박 감독이 출입문을 나왔다. 교민들은 일제히 “해비 버스데이 투유(Happy birthday to you), 해피 버스데이 투 유~” 라며 박 감독을 위한 생일 축하곡을 합창했다. 이들은 박 감독에게 꽃다발을 건넸고, 꽃목걸이도 선물했다.박 감독은 환하게 미소 지었다. 아빠 품에 안긴 어린이의 손을 잡고 격려해주기도 했다.박 감독은 선수단 버스에 오르기 전까지도 미소 띤 얼굴로 사인을 해줬다.이날 박 감독의 소감 한마디는 “힘들어요”였다. 전지훈련을 한 카타르 도하에서 이곳 아부다비까지는 직항이 없어 오만 무스카트를 경유해 비행시간이 길었던 것.교민들은 박 감독이 탄 선수단 버스가 출발할 때도 길게 줄지어 손을 흔들며 자국 대표팀을 응원했다.박 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀의 이번 아시안컵은 지난달 스즈키컵 우승 기세가 이어질지 관심을 끌고 있다.베트남 축구대표팀은 이란, 이라크, 예멘과 함께 D조에 속해있다. 중동국가들을 상대해야 해 쉽지 않은 조다. 베트남 대표팀은 8일(화) 오후 10시 30분 이라크와 1차전을 치른다. 2차전은 12일(토) 오후 8시 아시아의 강호 이란과 맞붙는다. 이후 17일(목) 오전 1시 예멘과 승부를 겨룬다. 최소 조 3위 이상을 노려야 16강 진출을 희망할 수 있다.한편 한국 대표팀은 7일(월) 오후 10시 30분 필리핀과 조별예선 첫 경기를 치르고, 12일(토) 오전 1시 키르기스스탄과 2차전을 치른다. 조별예선 마지막 경기는 16일(수) 오후 10시 30분 중국전이다. 손흥민은 중국전부터 합류한다.조문규 기자