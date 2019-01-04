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[인사] 환경부 外

[중앙일보] 입력 2019.01.04 00:03
◆환경부<국장급>▶자원순환정책관 이영기▶국립환경과학원 환경자원연구부장 신선경<과장급>▶기획재정담당관 정선화
 
◆안양대▶기독교문화학과 학과장 이은선▶기독교교육과〃장화선▶영미언어문화전공〃·영어영문학과〃김경숙▶공연예술전공〃허윤정▶글로벌경영학과〃·국제통상유통학과〃김동환▶경영학과〃한경일▶관광영어통역전공〃김영신▶관광학과(강화)〃강준수▶식품영양학과〃배동근▶컴퓨터공학전공〃임권묵▶정보전기전자공학전공〃·정보통신공학과〃최선완▶전기전자공학과〃유재택▶도시정보공학전공〃김성희▶디지털미디어디자인전공〃정경선▶학부교직·대학원교직 주임교수 장화선▶입학사정관 팀장 한수영
 
◆연성대▶창업지원단장 강경희▶평생교육원장 최창호▶도서관장 이경은▶교수학습지원센터장 권도희▶신문방송국주간 송민희
 
◆머니투데이▶경제부장(부장대우) 양영권▶콘텐츠총괄부국장(부국장대우) 권성희▶사회부장(〃) 오동희▶산업1부장(〃) 송기용▶산업2부장 송정렬▶금융부장  강기택▶증권부장 김익태▶국제부장·문화부장 배성민
 
◆스마트경제▶광고국장 이호준▶편집국 금융증권부장 정희채▶〃산업부장 김진환
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

오영환 부소장 : oh.younghwan@joongang.co.kr (02-751-5515)
1988년 중앙일보 입사 이래 북한 문제와 양자 외교 관계를 비롯한 외교안보 현안을 오래 다뤘다. 편집국 외교안보부장ㆍ국제부장과 논설위원ㆍ도쿄총국장을 거쳤고 하버드대 국제문제연구소(WCFIA) 펠로우를 지냈다. 부소장 겸 논설위원으로 외교안보 이슈를 추적하고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.