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[인사] 기획재정부 外

[중앙일보] 입력 2019.01.01 00:03
◆기획재정부▶경제정책국장 이억원
 
◆법무부<고위공무원 임용>▶비상안전기획관 정일<4급 승진>▶법무연수원 총무과 오성근▶정보화담당관실 김희성<4급 전보>▶시설담당관실 배성용
 
◆헌법재판소사무처<국장 신규보임>▶정보자료국장 이형주<부이사관 승진>▶심판민원과장 장유식▶정보화기획과장 이영일▶세종연구소 파견 신승훈<과장 전보>▶재정기획과장 이성환▶법제과장 권순모▶총무과장 최혁▶자료총괄과장 최준수▶통일교육원 파견 하영화<과장 신규보임>▶심판제도과장 김혜영▶헌법재판연구원 기획행정과장 배승철
 
◆도로교통공단<위원>▶교통안전처장 김용호▶광주·전라남도지부장 김만배<1급>▶감사처장 노명진▶기획예산처장 이영재▶창의지원처장 이상철▶교통과학장비처장 현철승▶교육운영처장 문태학▶방송관리처장 황강주▶편성제작처장 김창용▶면허시험처장 신승부▶면허민원처장 라신희▶연구기획처장 박경민▶강원도지부 안전조사운영부장 김용석<2급>▶기획예산처 이종숙▶홍보처 권오준▶일자리창출처 유태선▶사고분석개선처 이종상▶통합DB처 전광모▶방송관리처 이국환▶면허민원처 오상운▶정책연구처 명묘희▶부산광역시지부 안전조사운영부장 하재환▶대구광역시지부 안전시설검사부장 이도영▶인천광역시지부 왕재춘▶전라북도지부 안전교육부장 최충신▶광주·전라남도지부〃정은철▶울산·경상남도지부 안전지원부장 이주동▶한국교통방송부산본부 방송기술국장 여종철▶〃경인본부 방송지원국장 김수철▶〃강원본부 방송지원국장 김민식▶〃제주본부 방송기술국장 이엽▶남부운전면허시험장 민원부장 노유진▶의정부〃이행주▶문경운전면허시험장 면허시험부장 구자경
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

오영환 부소장 : oh.younghwan@joongang.co.kr (02-751-5515)
1988년 중앙일보 입사 이래 북한 문제와 양자 외교 관계를 비롯한 외교안보 현안을 오래 다뤘다. 편집국 외교안보부장ㆍ국제부장과 논설위원ㆍ도쿄총국장을 거쳤고 하버드대 국제문제연구소(WCFIA) 펠로우를 지냈다. 부소장 겸 논설위원으로 외교안보 이슈를 추적하고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.