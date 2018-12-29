[인사] 청와대 外

◆청와대<비서관>▶일자리기획 황덕순▶경제정책 도규상
◆교육부<부이사관>▶국제교육협력담당관 양창완▶운영지원과장 이윤홍▶고등교육정책과장 김도완▶산학협력정책과장 이해숙▶교육복지정책과장 이주희▶교육부 박대림 김우정▶경남과기대 사무국장 이강국▶금오공대〃정시영▶한경대〃최인엽▶한국방송통신대〃함석동▶한밭대〃장미란▶전남대 여수캠퍼스 행정본부장 오성배<장학관>▶중등직업교육정책과장 송달용▶교육과정정책과장 조성연▶교과서정책과장 김영재▶교육부 권영민<서기관>교육국제화담당관 신미경▶재외동포교육담당관 최보영▶교원정책과장 강정자▶교수학습평가과장 조훈희▶교육통계과장 하유경▶교육부(파견 연장) 오응석▶교육신뢰회복추진팀장 박재성▶온종일돌봄체계현장지원단 팀장 김동안▶학부모정책지원팀장 김아영▶체육예술교육지원팀장 신진용▶지방교육자치강화추진단 지원근무 김창주▶교육부(국외훈련 파견) 라은종▶교육부 (대통령비서실 파견) 김태훈▶교원소청심사위원회 강양은▶학술원사무국 총무과장 이동훈▶강릉원주대 박정호▶강원대 전두인▶경북대 이상훈▶공주대 최윤정▶군산대 박진하▶안동대 박준기▶충남대 김선화▶충북대 박경애▶한국교원대 최우성▶한국교통대 김태흥▶한국체육대 임광환▶한국해양대 신현일▶부산교대 총무과장 박찬호▶전주교대〃권영일▶청주교대〃박병열▶강원대 김형일▶경북대 입학과장 조희업▶목포대 나금수▶부경대 학생복지과장 김사옥▶안동대 김원백▶전남대 김휘영▶중앙교육연수원 정태원
◆산업통상자원부<서기관 승진>▶통상교섭본부장실 김남혁▶산업기술정책과 한대룡 최수연▶산업기술개발과 성시내▶자동차항공과 박일철▶전력산업과 권순목▶신북방통상총괄과 강연주▶자유무역협정이행과 고장원▶세계무역기구과 김홍수<수석전문관 승진>▶구주통상과 박재흥▶신북방통상총괄과 김현진
◆동아일보▶대기자·전무 김순덕▶논설주간·상무 박제균
◆스포츠동아▶대표이사·전무 이인철