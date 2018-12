[맛있는 도전] ‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 일러스트 윈터 에디션’

한국야쿠르트가 ‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 일러스트 윈터 에디션’을 출시했다.‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 일러스트 윈터 에디션’은 지난 8월 선보인 스페셜 패키지에 이은 겨울철 기획 제품이다. RTD(ready to drink) 제품 3종(아메리카노·골드라떼·바닐라라떼)에 적용된다.이번 윈터 에디션은 전 세계를 방탄소년단 열풍으로 물들이고 있는 글로벌 그룹 방탄소년단 멤버 7명의 매력을 겨울 느낌의 아르누보(Art Nouveau)풍으로 해석해 예술적이면서도 멋스러운 느낌을 살렸다. 멤버 각자의 매력을 담은 일러스트와 이름을 패키지 전면에 담아 로맨틱함을 더했다. 로스팅 일자를 확인할 수 있는 스티커에는 방탄소년단의 영문명 ‘BTS’를 넣어 컬래버레이션의 의미를 강조했다.한국야쿠르트의 ‘콜드브루 by 바빈스키’는 그동안 생산·유통이 어려워 대량으로 선보이기 어려웠던 콜드브루(Cold Brew) 커피 제품이다.콜드브루 방식으로 우려낸 커피는 부드럽고 깔끔하며 청량감이 돋보인다. 올해부터는 무색 투명 페트병에 에코 라벨(이중절취선)을 도입하며 친환경 패키지를 적용했다.한국야쿠르트는 ‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 일러스트 윈터 에디션’ 출시를 기념해 로스팅 스티커 이벤트를 한다. 콜드브루를 마시고 로스팅 스티커 7개를 모으면 바닐라 라떼를 증정한다.자세한 내용은 야쿠르트 아줌마 또는 온라인몰 하이프레시(www.hyfresh.co.kr)를 통해 확인할 수 있다.중앙일보디자인=배은나 기자