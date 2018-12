[리얼미터] 문대통령 국정지지도 47.1%…3주 만에 최저치

문재인 대통령의 국정 지지도가 47.1%로, 또다시 최저치를 경신했다는 여론조사 결과가 나왔다. 48.4%로 최저치를 기록한 지 3주 만이다.여론조사기관 리얼미터는 YTN 의뢰로 지난 17∼21일 전국 19세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실사한 조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±2.0%p)한 결과를 24일 발표했다.조사 결과 문 대통령의 국정 수행에 대한 긍정평가는 전주보다 1.4%p 내린 47.1%로 집계됐다. 이는 리얼미터 주간집계 기준으로 문 대통령 취임 이후 최저치다. 그동안 주간 기준 최저치는 지난 11월 4주차 때 기록한 48.4%였다. 또 '국정 수행을 잘 못 하고 있다'는 부정평가 응답은 0.7%p 내린 46.1%였다. 부정평가는 긍정평가보다 오차범위(±2.0%p) 내인 1.0%p 뒤진 것으로 나타났다.세부적으로 보면 우선 지역별로는 대구·경북(긍정 30.3% vs 부정 62.0%)에서 하락 폭이 6.8%p로 가장 컸다. 연령별로는 20대(46.4% vs 42.2%)에서 4.9%p로 가장 큰 내림 폭을 보였고, 직업별로는 학생(40.1% vs 50.1%)에서 하락 폭(12.7%p)이 가장 컸다. 지지정당별로 보면 정의당 지지층(58.4% vs 34.8%)에서 8.8%p 내려, 가장 크게 하락했다.한편 정당지지도의 경우 여당인 더불어민주당은 전주보다 1.0%p 오른 38.0%를 기록해 1위 자리를 지켰다. 자유한국당도 1.3%p 오른 25.4%를 기록해 2위를 유지했고, 민주평화당은 0.1%p 오른 2.4%로 5위에 올랐다.반면 정의당은 0.6%p 내린 8.1%로 3위, 바른미래당은 전주보다 1.4%p 내린 5.6%로 4위를 기록했다. 무당층은 0.1%포인트 하락한 18.4%로, 여전히 10%대 후반을 유지했다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.이민정 기자 lee.minjung2@joongang.co.kr